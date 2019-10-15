Магнитогорские байкеры закрыли летний сезон

200 мотоциклистов проехались по главным улицам города.

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Мотоциклисты из Магнитогорска закрыли летний сезон мотопробегом. Акция стала традиционной для города. Байкеры проехались по главным улицам мегаполиса.

«Десятки тысяч километров намотали. Все без травм и потерь. Так что сезон прекрасно прошел. Закрываем его с легким сердцем. Но немножко грустно», — рассказали мотоциклисты.

Двести мотоциклистов собрались около арены «Металлург». Страт мотопробегу дали ровно в 14:23, эти цифры означают порядковый номер букв N и W в английском алфавите. С них начинается название известного на всю страну байкерского клуба «Ночные волки».

В пробеге принял участие магнитогорский коллекционер ретро-мотоциклов Владимир Сергин. Он приехал на трехколесной легенде «М-72». Недавно мотоциклист вернулся из Челябинска, где участвовал в военно-исторической реконструкции.

«Мой мотоцикл уникален тем, что он единственный тяжелый во второй мировой войне. До середины 60-х годов их в продаже не было, были только в армии и милиции», — рассказал Владимир Сергин.

Евгения Махмутова каждый год приезжает на закрытие сезона на «Хонде Голд Винд». Ее мотоцикл выпущен в честь 20-летия модели. Свой байк она называет «девочкой». Девушка давно привыкла к тому, что ее фотографируют.

«Я выбирала байк, что бы мне было комфортно. Поэтому я не так сосредоточена на каких-то мелочах на дороге. Допустим, я понимаю, что для мотоцикла какой-то камушек может сыграть огромную роль, а здесь более спокойно», — рассказала Евгения Махмутова.

Мотоциклисты за лето на байках исколесили всю Европу и Россию. В Магнитогорске действует три мотоклуба: белорецкий филиал «Стальных когтей», мотоклуб «Magbike» и старейший клуб «Ночные волки». Последний отметит в этом году свое 25-летие.