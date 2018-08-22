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Челябинцы могут оплачивать проезд в автобусе картами и смартфонами

Бесконтактная оплата появилась на первых двух маршрутах.
сегодня в 16:58
  |  Общество

В Челябинске заработала бесконтактная система оплаты проезда в автобусах. В общественном транспорте начали принимать карты МИР и Masterсard, а также дали возможность платить с помощью телефонов со специальной системой. К таковым относятся устройства с функционалом Аpple Pay, Samsung Pay или Android Pay. Бесконтактные платежи принимают в автобусах, движущихся по маршрутам № 57С «ул. Чичерина — станция Межозерная» и № 15 «ЧМК — ЮУрГУ».

Три крупных частный перевозчика пользуются этой системой, маршрут № 57 стал первым. Пока система работает в тестовом режиме, но, думаю, она станет главенствующей во всем городском общественном транспорте. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель Главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Получить счастливый билетик в таком автобусе не удастся, после оплаты через банкомат распечатывается проездной, похожий на чек. Стоимость остается такой же, как при поездках за наличный расчет.

Напомним, ранее губернатор Борис Дубровский анонсировал покупку 75 газомоторных автобусов для Челябинска в рамках улучшения экологической ситуации. Использование современного транспорта позволяет снизить нагрузку на атмосферу.

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