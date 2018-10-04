/ Авария с участием 5 машин произошла в Челябинске

Три человека госпитализированы.

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Авария с участием 5 машин произошла вчера, 3 октября, в Челябинске, на улице Новомеханическая. Как сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, протаранил автомобиль БМВ. «Ладу» отбросило на встречную полосу, где она влетела в «КамАЗ» и «Тойоту».

Водитель «Лады» не справился с управлением и протаранил попутный БМВ. Отечественную легковушку отбросило на встречку. Там она влетела в КамАЗ и «Тойоту». БМВ от удара продвинулась и стукнула «Хёндай». — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинской области.

Всего в этой аварии пострадали три человека. Водитель «Хёндай» был госпитализирован, а водитель «Лады» и пассажир «Тойоты» были отправлены на амбулаторное лечение.