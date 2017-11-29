/ Жители Чурилово остались без воды из-за коммунальной аварии

Пять домов обезвожены на неопределенный срок.

Сегодня, 29 ноября, жители нескольких домов по улице Зальцмана в микрорайоне Чурилово не смогли воспользоваться водопроводной водой. Причиной тому послужила коммунальная авария во дворе одного из домов. Жители пожаловались на потоки воды, заливающие улицу в минусовую погоду. Сейчас восстановительные работы на месте повреждения уже ведутся, коммунальщики устанавливают место порыва.



Сейчас в доме № 16 по улице Зальмана ведутся аварийны работы по устранению повреждения в камере на водоводе Д-300. Адреса без воды: Зальцмана, 10, Зальцмана, 12, Зальцмана, 14, Зальцмана, 14А, Зальцмана,16. — сообщили сайту «Первый областной» в МУП ПОВВ.



Отметим, что сейчас организован альтернативный подвоз воды по улице Зальцмана 14–16 с 11:30. Неизвестно, к какому времени удастся устранить последствия порыва.