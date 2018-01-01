Копейчане остались без холодной воды в Новый год

Водоснабжение отключили на 12 улицах.

Жители центральной части Копейска 31 декабря обнаружили отключение холодной воды. Она пропала из труб ближе к полуночи. Причиной назвали порыв, однако обнаружить его место было не так просто. В итоге Новый год жители 12 улиц встретили без водоснабжения и уверенности, что утром вода появится.



На улице Матросова возле Церкви выявлена течь из земли на водоводе диаметром 500 миллиметров. Фактическое время отключения водоснабжения — 00:10 1 января. Подача воды восстановлена в 10:10 утра того же дня. Работы были аварийными. — сообщили сайту «Первый областной» в МУП ПОВВ.



Отметим, что из-за порыва затопило несколько улиц. Например, на проспекте Славы вода залила проезжую часть, а ночной мороз превратил ее в лед. Теперь автомобилистам нужно быть аккуратнее на участке дороги возле дома №28.