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Челябинскому поставщику тепла вынесли предупреждение за слишком большие счета

Тепловые сети отправляли неверные платежные документы в УК.
сегодня в 12:19
  |  Общество

Челябинский поставщик тепла «ЧКТС» оказался уличен в несоблюдении закона. Это выяснили, проверив квитанции, которые получали жильцы домов по улице Русакова, Вандышева и на проспекте Победы. Им начисляли платеж, основываясь на показаниях общедомового счетчика. Однако отопление нежилых помещений МУП «ЧКТС» из показателей не исключил.

Управляющая компания продолжала получать платежные документы, в которых также присутствовал объем поставляемого тепла в нежилые помещения. При этом, согласно действующему законодательству, ресурсоснабжающая компания должна заключить прямые договоры с собственниками нежилых помещений и соответственно направлять данную информацию в их адрес. Челябинское УФАС России указало, что такие действия МУП «ЧКТС» не предусмотрены нормативными правовыми актами и содержат признаки навязывания управляющей компании условий договора, предусматривающих включение в объемы коммунального ресурса для МКД объемы этого ресурса для нежилых помещений. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского УФАС.

Предприятию сообщили, что необходимо перестать нарушать закон. Тем более, что МУП «ЧКТС» доминирует на рынке тепловых услуг. Исполнить предупреждение необходимо до 13 декабря, иначе УФАС возбудит дело.

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