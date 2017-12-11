/ Челябинскому поставщику тепла вынесли предупреждение за слишком большие счета

Тепловые сети отправляли неверные платежные документы в УК.

Челябинский поставщик тепла «ЧКТС» оказался уличен в несоблюдении закона. Это выяснили, проверив квитанции, которые получали жильцы домов по улице Русакова, Вандышева и на проспекте Победы. Им начисляли платеж, основываясь на показаниях общедомового счетчика. Однако отопление нежилых помещений МУП «ЧКТС» из показателей не исключил.



Управляющая компания продолжала получать платежные документы, в которых также присутствовал объем поставляемого тепла в нежилые помещения. При этом, согласно действующему законодательству, ресурсоснабжающая компания должна заключить прямые договоры с собственниками нежилых помещений и соответственно направлять данную информацию в их адрес. Челябинское УФАС России указало, что такие действия МУП «ЧКТС» не предусмотрены нормативными правовыми актами и содержат признаки навязывания управляющей компании условий договора, предусматривающих включение в объемы коммунального ресурса для МКД объемы этого ресурса для нежилых помещений. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского УФАС.

Предприятию сообщили, что необходимо перестать нарушать закон. Тем более, что МУП «ЧКТС» доминирует на рынке тепловых услуг. Исполнить предупреждение необходимо до 13 декабря, иначе УФАС возбудит дело.