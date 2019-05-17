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«АУЕ»-страницу потребовала заблокировать в Сети Челябинская прокуратура

В группе размещали противоправную информацию.
сегодня в 14:19
  |  Происшествия

Страница с информацией об «АУЕ» — субкультуре, которая пропагандирует стиль жизни криминального мира, размещенная на одной из страниц во «ВКонтакте», будет заблокирована по иску прокурора Металлургического района Челябинска. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет установлено, на одной из страниц социальной сети размещена информация, направленная на распространение в молодежной субкультуре стиля жизни и устоев криминального мира, пропагандирующая противоправное поведение. Вопреки требованиям Федеральных законов «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» доступ к указанной странице свободен для всех пользователей сети Интернет, включая несовершеннолетних. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Иск прокурора был удовлетворен решением Центрального районного суда Челябинска. Размещенная на странице информация была признана запрещенной на территории России. Теперь ее адрес будет включен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, который ограничит к ней доступ.

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