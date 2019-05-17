/ В религиозную секту завлекала доверчивых земляков женщина в Челябинской области

Миссионерка была оштрафована на 20 тысяч рублей.

Жительница Верхнеуральского района осуществляла миссионерскую деятельность, а также религиозные ритуалы запрещенной в России организации «Ата Жола». Об этом сайту «Первый областной» рассказали в прокуратуре Челябинской области. Ведомством совместно с территориальным органом ФСБ была проведена проверка исполнения законодательства о религиозных объединениях, свободе совести и противодействии экстремизму.

Установлено, что в период с октября 2017 по март 2019 года в жилом помещении в городе Верхнеуральске гражданка осуществляла миссионерскую деятельность с использованием религиозных практик и культовых предметов, характерных для осуществления культовой практики организации «Ата Жола», запрещенной на основании решения Челябинского областного суда от 16.04.2014 № 3−22/2014. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокурор района вынес в отношении женщины постановление о возбуждении административного дела по статье «Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях» КоАП РФ. А постановлением мирового судьи она привлечена к административной ответственности и штрафу в размере 10 тысяч рублей.