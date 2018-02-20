/ «Ауди» отлетела к рельсам после столкновения с ВАЗом на северо-западе Челябинска

Оба водителя пострадали в ДТП.

Накануне на северо-западе Челябинска произошло крупное ДТП. На проспекте Победы ВАЗ вылетел со второстепенной участка дороги на оживленную магистраль и врезался в иномарку. От удара «Ауди» оказалась практически на рельсах. Обе машины получили механические повреждения, обойтись без травм не смогли и водители.



19 февраля в 17:20 на проспекте Победы возле дома № 386Б, водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21102, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем «Ауди Q3», водитель 1983 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Ауди», получил телесные повреждения, рекомендовано амбулаторное лечение. Водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения, госпитализирован. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится расследование.

