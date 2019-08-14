В Златоусте лоб в лоб столкнулись иномарка и «шестерка»

К счастью, серьезно никто не пострадал.

Сегодня, 14 августа, в 8:30 утра в Златоусте на пересечении проспекта Мира и улицы Гагарина в районе дома № 1Д произошло дорожно-транспортное происшествие: лоб в лоб столкнулись ВАЗ 2106 и «Тойота Авенсис».

В иномарке находилось три человека: водитель и двое пассажиров. В «Ладе» ехад один водитель-пенсионер. Несмотря на то, что столкновение было достаточно сильным, к счастью, серьезно никто не пострадал. Водитель «шестерки» на «скорой» был доставлен в больницу. Остальным участникам ДТП была оказана необходимая медицинская помощь.

«По данному происшествию обстоятельства устанавливаются по виновности в ДТП водителей. Будет проводиться административное расследование», — пояснил заместитель начальника Отдела ГИБДД МВД России по Златоустовскому городскому округу Игорь Шумилов.

По предварительным данным, водитель «шестерки» планировал повернуть налево, а «Тойота» ехала прямо. ВАЗ должен был уступить дорогу иномарке, но не сделал этого, в результате чего и произошло ДТП. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.