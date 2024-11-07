Атлас российской робототехники представили на РЭФ-2024

Он включает данные о ключевых производителях роботов и компонентов, технологиях и доступных мерах поддержки

На Русском экономическом форуме в Челябинске представили Атлас российской робототехники. Ожидается, что он упростит доступ к критически важной информации для разработчиков, интеграторов и потребителей робототехники, поможет развитию инноваций и технологий, а также поспособствует включению России в топ-25 стран по роботизации — во исполнение задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Проект — целая экосистема, включающая данные о ключевых производителях роботов и компонентов, технологиях и доступных мерах поддержки, говорит председатель правления консорциума производителей робототехники и систем интеллектуального управления, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

По его словам, Атлас — это комплексный инструмент для анализа мирового рынка робототехники.

«Если мы не понимаем, что происходит на рынке робототехники в мире, сложно разобраться, куда двигаться нам», — говорит Евгений Дудоров.

Докладчик озвучил основные тренды в развитии робототехники. Их пять: искусственный интеллект и машинное обучение; коллаборативные роботы в новых сферах применения; мобильные манипуляторы; цифровые двойники. И в этом году очень серьезно стал развиваться такой тренд, как человекоподобные роботы, — это одно из наиболее перспективных направлений.

Что касается распределения робототехники: в 2023 году произведена 541 тысяча роботов, из них больше половины — 276 тысяч установлено в Китае. Дальше идут Япония, США, Корея...

«Еще один показатель — плотность роботизации в обрабатывающей промышленности, то есть количество отношений роботов на 10 тысяч занятых в производстве и в 2023 году наиболее высокой она была в Корее, дальше идут Сингапур, Китай. России здесь пока не видно, то есть мы находимся за пределами топ-50 стран по данному показателю, и нам необходимо, конечно же, проводить очень серьезное наращивание», — отметил Дудоров.

Также в Атласе можно найти и другие цифры: годовое процентное изменение эксплуатационного парка промышленных роботов, соотношение коллаборативных и промышленных роботов, — и факты: как рынок начинает меняться в сторону взаимодействия робота и человека и в каких отраслях больше всего применяется робототехника.





«Самые роботизированные сегменты —замена ручного труда, сварка, сборка, уборка комнат, а еще применение роботов уже для производства электроники, микроэлектроники и всевозможных биологических материалов, в фармацевтике. Дальше идет электроника и производство различных электронных модулей. Потом — металлообработка, пластмассовые изделия. Ну, и фактически замыкает производство пищевых продуктов», — перечисляет Евгений Дудоров.

Добавим — эта цифра тоже есть в Атласе — стоимость всех установок прошлого года составила 16,5 миллиарда долларов. На текущий момент в мире насчитывается около 4,3 миллиона роботов, из них около 13,5 тысячи — находятся в России. Плотность промышленной роботизации в мире составляет, в среднем, 162 робота на 10 тысяч занятых на производствах, в России — 19 на 10 тысяч.

Так что расти есть куда, и существенный вклад в эту работу готова сделать Челябинская область. Напомним, на Русском экономическом форуме представили робота, сделанного на Южном Урале.

Ожидается, что челябинский Завод роботов на 80% закроет потребности промышленности России. Предприятие уже выпускает роботов-манипуляторов грузоподъемностью 120 и 60 килограммов. До конца текущего года появятся шести- и 25-килограммовые роботы. В дальнейших планах – увеличение грузоподъемности до 300—500 килограммов, а затем и до 3 тонн.