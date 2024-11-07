На Русском экономическом форуме представили челябинского робота

В этом году выпустят 600 роботов RusRоbоt RR

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Гости РЭФ-2024 могут увидеть первую серийную модель робота-манипулятора грузоподъемностью 120 килограммов RusRоbоt RR 120-2900. Производством занимается челябинский Завод роботов.

Завод роботов — первое в России предприятие по серийному производству и сборке промышленных роботов-манипуляторов RusRobot грузоподъемностью от 6 до 150 кг. Предприятие открыли в феврале, его посещал президент Владимир Путин.

Первая серийная модель RusRobot RR 120-2900 была представлена в мае 2024 года в Москве на выставке «Металлообработка». Командой разработчиков и производителем этой модели была проведена большая работа по созданию компонентной базы в пневматической системе и системы управления роботом, разработке человеко-машинного интерфейса, адаптированного под заказчика, обеспечению надежного контура безопасности. Манипулятор RR 120-2900 разработан в соответствии с запросами российских промышленных предприятий.

В октябре запустили серийное производство второй модели грузоподъемностью 60 килограммов RusRobot RR 60-2100. Эти роботы используются для высокоточного перемещения крупногабаритных заготовок и деталей в станок.

В 2024 году планируется производство 600 роботов, а в 2025-м — до 1000.

RusRobot может использоваться в любом производственном процессе. Он пригоден для выполнения таких операций, как паллетирование, перемещение тяжелых и опасных грузов, обслуживание станков с ЧПУ.