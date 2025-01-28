Магнитогорский робот «Марфа» успешно прошел испытания у космонавтов

Технике удалось подтвердить широкие возможности в работе

Магнитогорский антропоморфный робот «Марфа» успешно прошел испытания в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), подтвердив тем самым широкие возможности техники. О функционале «Марфы» и испытаниях нового робота для полета на МКС в 2025 году ИА «Первое областное» рассказал исполнительный директор компании НПО «Андроидная техника» (Магнитогорск), председатель правления «Консорциума робототехники» Евгений Дудоров.

«Антропоморфного робота на мобильном шасси мы создавали специально для Центра подготовки космонавтов. Там его уже прозвали „Марфа“, хотя понятно, что какой-то гендерной принадлежности быть не может. Имена даются исключительно для упрощения полного наименования модели. К примеру, тот же робот „Федор“, который многим известен, долгое время был „ДО — демонстрационный образец“. Аббревиатура у него возникла гораздо позже: „финальный демонстрационный образец результатов испытаний“, то есть сокращенно Федор», — говорит Евгений Дудоров.





По его словам, с «Марфой» много работают в ЦПК. Проводятся необходимые испытания, в том числе с привлечением действующих космонавтов.

«Дело в том, что „Марфа“ является только частью большого комплекса, который мы совместно разрабатывали с Центром подготовки космонавтов. Он называется универсальным компьютерным стендом для работы с робототехническими комплексами, системами космического назначения. В рамках этого стенда можно моделировать различные ситуации на объектах космической инфраструктуры — на станциях, кораблях», — уточнил он.

Задача космонавтов — научиться работать с антропоморфными роботами и управлять ими, в том числе с Земли. Это предполагает точные расчеты времени, ведь разница в этом случае может доходить до 4 секунд.





«При этом понятно, что именно этот робот в космос не полетит, он рассчитан и создавался под земные условия. Цикл создания космических роботов гораздо дольше, и к ним предъявляется ряд жестких требований. Во-первых, необходимо учитывать вредные воздействующие факторы и радиацию. Здесь опасен не столько накопительный эффект, сколько „поведение“ заряженных частиц. Во-вторых, устройство должно уметь работать в вакууме. В-третьих, роботу необходимо уметь в условиях космоса поддерживать нужный температурный режим. Температура в космосе не снижается с помощью обычных вентиляторов и охлаждающих конструкций», — пояснил Евгений Дудоров.

Под эти требования НПО «Андроидная техника» разработала робота, который называется «Теледроид». В 2025 году, если не произойдет изменений в полетной программе, он отправится на МКС. В настоящее время уже частично завершены его испытания. В «Теледроиде» будут использованы некоторые технологии, примененные в «Федоре». Последний уже летал на МКС в 2019 году.

Предполагается, что «Теледроид» будет помогать работать за пределами корабля. Он будет похож на человека и сможет выполнять часть задач за космонавтов. Это позволит сократить время пребывания людей в открытом космосе.