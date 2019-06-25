/ Асфальт, трибуны и сквер на площади Революции ждет обновление

В последний раз ремонт делали 15 лет назад.

Впервые за 15 лет в Челябинске меняют асфальт на главной площади города. Работы уже начались: покрытие полностью снимают, чтобы постелить новое, без ям и трещин. Преобразится также сквер на площади Революции. Там высадят новые деревья, восстановят газон, для старых насаждений проведут формовочную обрезку. Лавочки и урны будут заменены, то же ждет облицовочную плитку фонтана.

Сейчас основная задача — поменять асфальт, потому что он очень давно находится в неприглядном виде. В этом году, в прошлом году гости, ветераны, многие могли обратить внимание, что вся площадь испещрена глубокими трещинами, похожа на лоскутное одеяло. Последний раз площадь Революции ремонтировали в 2003 году, уже больше пятнадцати лет прошло. — рассказал сайту «Первый областной» начальник управления информационной политики администрации города Челябинска Владимир Сафонов.

Кроме того, наконец-то примутся за трибуны, их тоже обновят. Также планируется замена гранитных ступеней. Для удобства маломобильных групп жителей Челябинска там устроят пандусы.