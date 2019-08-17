В Челябинске перекладывают асфальт из-за нарушений в ходе проведения дорожных работ

На одном из участков произошло нарушение толщины покрытия.

В Челябинске переложат асфальт на участке дороги между улицами Академика Сахарова и Академика Королева. Причиной для «работы над ошибками» стала экспертиза, которую провели по сигналу общественного движения «Народный фронт».

«На одном участке, менее 100 квадратных метров, выявлено занижение толщины асфальтового покрытия на 2-3 миллиметра от нормативного. Мы не можем допустить занижения, поскольку нас могут обвинить в экономии асфальта. После обследования, было принято решение спилить этот участок, отфрезеровать, сделать глубину в соответствии с договором», — рассказал сайту «Первый областной» заместитель генерального директора компании «НижАвтоДорСтрой» Александр Сидорук.

Отметим, что подрядчику предстоит завершить работы по ремонту дорожного покрытия в Челябинске до 25 октября. На данный момент, уже готово 42% от всего объема работ.