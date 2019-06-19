/ Первой дорогой, которую ремонтирует в Челябинске новый подрядчик, стала улица Худякова

Работы идут в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Подрядчики из Нижнего Новгорода, занимающиеся в этом году ремонтом дорог в Челябинске, вышли на первый объект. С 18 июня они начали работу по благоустройству улицы Худякова. Участок, где пройдет ремонт асфальтобетонного покрытия, начинается от поселка Благодатово и идет в сторону плотины.

Всего по улице Худякова рабочие приведут в нормативное состояние порядка 98 тысяч квадратных метров, это почти 4,8 километра. Полностью цикл работ с нанесением разметки планируется закончить к середине июля. На время проведения работ движение на данном участке дороги ограничено. Автомобилистов просят быть внимательными, следовать схеме проезда и соблюдать скоростной режим. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Отметим, что работы идут в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».