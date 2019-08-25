«Утро начинается не с кофе, а в лаборатории»: Александр Филиппов рассказал о своей работе

И. о. министра дорожного хозяйства проверяет результаты дорожных работ.

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Исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов, эксклюзивно для медиахолдинга ОТВ, рассказал о том, как на территории региона проверяют качество выполнения дорожных работ.

«Идет самый разгар сезона укладки асфальта, всех дорожных работ, поэтому можно говорить о том, что утро у нас начинается не с кофе, а с лаборатории. В течение дня лаборатория принимала вырубки, брала асфальт, а утром мы можем понять результат, каков итог предыдущего дня», — прокомментировал Александр Филиппов.

Как подчеркивает и. о. министра дорожного хозяйства, глава региона Алексей Текслер поставил задачу строго контролировать выполняемые работы. Для того, чтобы увидеть результат, Александр Филиппов может отправиться проверить как укладывают асфальт даже в ночное время.

Узнать подробности можно в новом выпуске программы «Красный блокнот». Посмотреть его можно будет сегодня, 25 августа, в 21:30 на телеканале ОТВ.