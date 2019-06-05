/ Сотрудник ЖКХ погиб при ремонте канализационных труб в Челябинской области

Инцидент произошел в Нагайбакском районе.

Коммунальщик из Фершампенуаза погиб при работе в колодце. Как сообщает сайт районной газеты «Всходы», инцидент произошел в понедельник, 3 июня. Погибший слесарь отправился на ликвидацию затора вместе с другими сотрудниками фершампенуазского ЖКХ, а затем спустился в один из колодцев.

Он уже прочистил участок и заделал дыру в трубе, стал подниматься по лесенке, и тут ему стало плохо, он упал и потерял сознание. Находившиеся наверху его напарники спустились вниз и вдвоем вытащили его на поверхность. Вызвали Скорую и стали оказывать первую помощь, делая искусственное дыхание. Дыхание его возобновилось, но через некоторое время медики констатировали смерть. — пишет газета «Всходы».

На данный момент проводится экспертиза по установлению причин смерти, а также расследование всех обстоятельств произошедшего. Собственное расследование будут проводить и сотрудники трудинспекции.