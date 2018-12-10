/ Подростки и их родители обвинили копейский театр в финансовом обмане

Детям-промоутерам якобы не заплатили за работу.

Родители подростков из Копейска обвинили местный театр в обмане. Якобы дети несколько часов стояли на морозе, раздавали листовки, приглашая на представление, а в итоге не получили свои деньги ни в день работы, ни в день премьеры.

Обещал за час по 150 рублей, в итоге денег у него не оказалось. Никому ни копейки не заплатил! Где ваша совесть? А если нет денег — не нанимайте детей. — возмутились в соцсетях родители.

Представители театра подтвердили: трем подросткам не заплатили. Однако их не оставили без заработанных денег, а попросили подождать пару недель, когда пройдут еще спектакли и в кассе появятся наличные. С этими детьми, утверждает представитель театра, директор работает давно, а потому попросил войти в положение.

Сбор людей был маленький, поэтому Дмитрий, директор нашей организации, снял с кассы все деньги. Рассчитался с артистами, которые были на сцене, с арендой зала, и вот, сколько осталось с денег, промоутерам оплатил. 10 человек рассчитала лично я. А ребята, с которыми начался сыр-бор, работают с Дмитрием не в первый раз. Поэтому он попросил их подождать до 25 числа, они согласились. Крики, что никому не оплатили, — ложь. Я знаю этого человека уже 10 лет, если он сказал, что деньги будут, значит так и есть. Родители не разобрались в ситуации просто. Причем подросткам, которые согласились подождать оплаты, пообещали заплатить по 150 рублей за час, хотя, по нашим условиям, 60 минус оцениваются в 100 рублей. — объяснила сайту «Первый областной» представитель театра Алена Шеломенцева.

Добавим, что подростки, которые получили несколько сотен за часы работы, активно защищают театр.