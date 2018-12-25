/ Дольщикам «Яркой жизни» поможет правительство области

Чтобы продолжить работы, необходимо подключить объект к теплу.

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Правительство Челябинской области сделает все возможное, чтобы дома «Яркой жизни» были достроены. Такое обещание дольщикам дал вице-губернатор Сергей Шаль.

Так, накануне люди вышли на улицу с одиночными пикетами, поочередно дежуря с плакатами возле резиденции губернатора. Сергей Шаль прямо на улице провел консультацию с одной из дольщиц «Яркой жизни», рассказал, что сейчас происходит с домами. Всего в жилом комплексе 281 дольщик. Сейчас ведется строительство четырех домов разными застройщиками. Один дом — № 8 — планируют сдать совсем скоро. Уже выполнена коробка здания, сделано остекление.

С остальными сложнее. На сегодняшний день инициирована при нашей поддержке процедура банкротства, чтобы судом был назначен конкурсный управляющий. Появился контрагент, с которым уже можно вести речь и вместе достраивать дом. На сегодняшний день, к сожалению, ни собственника, ни директора, — они отсутствуют. Не с кем вести диалог. Поэтому мы идем по такому пути. — заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Добавим, сейчас внутри дома смонтировано водоснабжение, водоотведение, проводка и отопление, произведена черновая отделка. Чтобы продолжить работы, необходимо подключить объект к теплу — именно этот процесс пытается ускорить правительство региона.