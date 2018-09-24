/ Долевое строительство в Челябинской области взято под строгий контроль правительства

Плановые проверки организовываются минимум раз в три года.

В Челябинской области успешно решается вопрос долевого строительства. Дома, возведение которых было отложено на неопределенный срок, заселяются вложившимися в их строительство людьми. Контроль за такими компаниями ведется очень строгий. В первую очередь, они не должны нарушать обязательства. То есть компании обязаны сдавать дома в заявленную очередь и передавать ключи в срок. Кроме того, ведется контроль за целевым использованием средств застройщиком.

Проведение плановых проверок юридических лиц в зависимости от присвоенной их деятельности категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска — не реже одного раза в календарном году; для категории высокого риска — один раз в календарном году; для категории значительного риска — один раз в два года; для категории среднего риска — один раз в три года; для категории умеренного риска — не чаще одного раза в три года. — доложил министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин.

Одним из успешных примеров контроля застройщиков и помощи региона является «Академ Риверсайд». Компания, два года назад заявившая, что не может достроить дома, до января должна сдать 7 объектов.

Губернатор Борис Дубровский, регулярно проводящий собрания с застройщиками, неоднократно высказывался против долевого строительства, сменить которое может проектное финансирование. В таком случае деньги, которые вложил дольщик, нельзя будет снять со счета до сдачи дома в эксплуатацию.