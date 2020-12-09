На Увильдах пресекли незаконную стройку

Один из яхт-клубов запланировал организовать пирс на водоёме.

Министерство экологии пресекло очередную незаконную стройку в охраняемой зоне. Во время планового рейда сотрудники ОГУ «Особо охраняемые природные территории» 8 декабря наткнулись на рабочих, которые занимались монтажом пирса в прибрежной зоне СНТ «Чайка». Они бурили прямо в озеро Увильды скважины, в которые затем устанавливались сваи.

«На данный момент все работы приостановлены, сейчас проводится проверка. Несмотря на наличие договора водопользования на памятнике природы озеро Увильды запрещены любые буровые работы и строительство пирсов. По итогам проверки будем принимать решение о возбуждении административного дела и просчитывать причиненный ущерб. На любые подобные факты будем реагировать максимально жёстко», — отметил Виталий Безруков, заместитель министра.

К моменту проведения проверки рабочие уже пробурили несколько скважин. Как выяснилось, планировалось установить еще 47 свай, длина каждой — 5 метров. В ходе опроса монтажников, которые работали на строительстве, заказчиком выступил один из яхт-клубов, а договор водопользования был составлен на физическое лицо.

Напомним, летом этого года на том же озере Увильды разгорелся скандал из-за забора, который мешал пройти к водоёму. Злополучную ограду заставили снести.