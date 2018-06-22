/ «Крылья лета» раскинутся над Южным Уралом

Южноуральцы приглашены на фестиваль на аэродроме Калачево.

Челябинский областной аэроклуб приглашает южноуральцев на праздник «Крылья лета». В предстоящее воскресенье, 24 июня, на аэродроме Калачево пройдет семейный фестиваль. Гостей ждут показательные выступления летчиков и парашютистов, авиашоу уменьшенных копий самолетов. Также подготовлена интерактивная программа для гостей. Участники получат уникальную воозможность полетать.

Все гости праздника смогут поуправлять моделями на радиоуправлении, полетать на самолете, совершить полет на самолете, прыгнуть с парашютом самостоятельно или в тандеме с инструктором. — делятся планами организаторы.

Вход на праздник — бесплатный. Мероприятие «Крылья лета» пройдет 24 июня на аэродроме Калачево. Начало праздника в 11:00.