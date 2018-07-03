/ Самолет из Челябинска вынужденно приземлился в Москве

Рейс изменил курс из-за погодных условий.

Самолет Челябинск-Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» совершил внеплановую посадку в Москве. Вылет из южноуральской столицы состоялся сегодня утром, 3 июля, в 5:37. Однако до места назначения пассажиры добрались не сразу. Полет растянулся из-за вынужденной смены курса. Виной всему — погодные условия.

Самолет, на котором я утром улетела из Челябинска в Питер, а приземлилась в Москве, в порядке. Смена аэропорта была вызвана погодными условиями в Пулково. Сильный ветер и снижена видимость. Питер, он такой Питер. — рассказала пассажирка рейса Татьяна.

Согласно данным онлайн-табло, самолет прибыл в аэропорт Пулково в 10:02 по местному времени. Путь до культурной столицы занял у пассажиров больше шести часов. На данный момент оттуда задерживаются вылеты самолетов по нескольким направлениям. В частности, перенесены рейсы до Симферополя, Москвы и Пекина.