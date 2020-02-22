Друзья убитого в ходе массовой драки подростка рассказали, с чего начался конфликт

Девушка попросила погибшего парня приехать к ней на помощь.

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В ночь на 22 февраля в центре Челябинска 17-летний подросток погиб от удара ножом в сердце во время массовой драки. Корреспондент медиахолдинга ОТВ связалась с друзьями погибшего и его пострадавшего друга и узнала, что же произошло минувшей ночью.

«В кальянной „Караван“ были две девушки, во сколько точно по времени не знаю. Там к ним начали приставать мужики, они им отказали, но они снова начали приставать. Одна из девочек позвонила теперь уже погибшему Александру (имя изменено) и попросила приехать. Он приехал со своим другом, и потом между мужиками и ними завязалась драка»,— рассказала одна из знакомых пострадавших.

Также девушка добавила, что Александру вонзили нож в сердце, а его друг, который также участвовал в драке, лежит сейчас в больнице в тяжёлом состоянии: ему задели лёгкое ножом, и он подключен к аппарату искусственного дыхания.

«Александр был хорошим и добрым другом. Мы с ним до этой драки около кальянной стояли и разговаривали о жизни»,— добавила другая девушка, знавшая парней.

Напомним, подозреваемого в убийстве сотрудники полиции задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», мужчине избирается мера пресечения.