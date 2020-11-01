Владельцам авто, пострадавших из-за взрыва в Челябинске, покроют расходы на ремонт

По словам Алексея Текслера, если страховщики откажутся ремонтировать автомобили, помощь будет оказана от правительства Челябинской области.

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В результате взрыва кислородной будки в челябинской городской больнице № 2 пострадали не только здания, но и автомобили. Как сообщил начальник ГУ МВД России по Челябинской области Юрий Буренко, всего пострадало пять автомобилей: две машины от МЧС и три автомобиля местных жителей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже принял решение: помощь гражданам будет оказана.

«Если страховая компания не возьмёт всё на себя, мы окажем необходимую помощь по восстановлению автомобилей»,— сказал губернатор Челябинской области.

Напомним, на данный момент работы по восстановлению жилого дома, расположенного по проспекту Ленина, 82а, самой больницы и общежитий продолжаются.