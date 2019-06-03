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Главные качества для руководителей назвал Алексей Текслер

Глава Челябинской области сегодня работает в Южноуральске.
сегодня в 17:59
  |  Общество

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 3 июня, посетил с рабочим визитом Южноуральск. В ходе работы в городе руководитель региона озвучил принципиальную на его взгляд позицию для власти. По словам Алексея Текслера, руководству крайне важно быть открытым.

Важно уметь слышать и, самое главное, принимать те проблемы, которые есть у аудитории. Это самое важное, получая такую обратную связь, можно сформулировать те задачи, которые нужно решить в первую очередь. Особенно важно в ближайшее время поставить задачи на 5 лет вперёд. Я считаю, что мы живём здесь и сейчас. Тот горизонт, который является максимально оптимальным, — это ближайшие 5 лет. И они должны закладывать основы развития. — рассказал Алексей Текслер.

Алексей Текслер также отметил, что готов решать насущные проблемы, а не «кормить завтраками местных жителей». Глава региона заверил, что может исправить ошибки. Кроме того, Алексей Текслер дал и свою оценку Южноуральску.

Южноуральск — это город трудовой, здесь живут и работают люди, которые каждый день занимаются трудом; это город энергетиков. Сегодня я успел посмотреть социальную сферу, удалось увидеть ряд проблем и принять решения. В этом году область отмечает 85 лет. В честь такой даты издана книга «Гордость Южного Урала». В ней собраны почётные жители области, районов и муниципалитетов. Я бы хотел вручить эту книгу почётным жителям Южноуральска. — отметил Алексей Текслер.

Напомним, что в рамках визита в Южноуральск Алексей Текслер посетил АО «ЮМЭК», которое производит подвесные изоляторы для линий электропередач и распределительных устройств, а также южноуральский молокозавод.

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