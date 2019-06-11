/ Алая вспышка от упавшего на провода дерева напугала жителей Златоуста

ЧП произошло из-за сильного ветра.

В Челябинской области дерево, упавшее от сильного ветра на провода ЛЭП, вызвало короткое замыкание. Инцидент произошел в понедельник, 10 июня, в Златоусте в районе больницы Метзавода, сообщают очевидцы происшествия.

На больнице Метзавода дерево загорелось. Молния ударила. — рассказал один из подписчиков сообщества «ЧП ДТП Златоуст» во «ВКонтакте».

В МЧС подчеркнули, что замыкание случилось в результате скачка напряжения, после которого загорелась трансформаторная будка. Затем огонь перекинулся на близстоящее дерево. Пожарные оперативно ликвидировали опасность, и обошлось без пострадавших.

Добавим, что жители Златоуста также пишут, что упавшее дерево не единственное ЧП, произошедшее в понедельник. 10 июня в городе наблюдалась очень плохая погода.

Гроза была жуткая. На вокзале, по Шоссейной, 2, ветром уронило тополь, прямо на провода. Дерево повисло на проводах и ветками до земли доставало, один провод оборвало, а на двух висело дерево. Хорошо энергетики приехали быстро. — рассказала Ирина Бочкарева в группе «Нетипичный инцидент Златоуст».

Отметим, что град, грозы, а также ветер до 21 м/с ожидает южноуральцев и сегодня, 11 июня. Об этом ранее предупредили в МЧС.