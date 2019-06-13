/ В 168 домах Челябинска отключили горячую воду

С 13-го июня начался очередной этап опрессовки.

В Челябинске начался очередной этап опрессовки. 168 жилых домов Металлургического района останутся без горячей воды, начиная с сегодня, 13 июня, по 27 июня. О начале третьей стадии отключения горячего водоснабжения сайту «Первый областной» рассказали в администрации Челябинска.

Полный список домов, которые попадают под отключение горячей воды с 13 по 27 июня:

— 60 лет Октября, 18а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56

— Байкальская, 26, 35, 42, 46, 48

— Балканская, 1

— Бородинская, 14

— Б. Хмельницкого, 10, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 42

— Вахтангова, 2, 3, 7

— Гастелло, 4/6, 8

— Дегтярева, 4а, 5, 8, 27, 32, 39, 50, 56б, 68а, 72

— Дружбы, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 21, 23, 27

— Жукова, 1, 1а, 3, 25, 33, 37, 37а, 38, 40

— Коркинская, 3, 5

— Краснооктябрьская, 16, 20, 20а, 26

— Липецкая, 3, 26, 29

— Мира, 1, 4, 5, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 25, 25а, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 63а, 100а, 102

— Обухова, 8

— Первого спутника, 1, 31

— Приборостроителей, 1, 1а, 3а, 8, 8а, 16а, 22

— Румянцева, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 28, 28б, 33

— Социалистическая, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 36а, 44, 48, 50, 56, 64

— Сталеваров, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 36а, 37, 56, 58, 60, 66

— Сурикова, 1

— Трудовая, 18

— Шоссе Металлургов, 37а, 39б, 78а, 80а, 84

— Электростальская, 1, 2, 15, 17, 23, 39, 47

Напомним, что с 4 июня в Челябинске продолжается второй этап опрессовки, в ходе которого горячую воду отключили в 1246 домах, 72 детских садах и 30 лечебных учреждениях во всех районах города, кроме Металлургического и Советского. Он должен завершиться 18-го июня.