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/ В 168 домах Челябинска отключили горячую воду

В 168 домах Челябинска отключили горячую воду

С 13-го июня начался очередной этап опрессовки.
сегодня в 09:53
  |  Общество

В Челябинске начался очередной этап опрессовки. 168 жилых домов Металлургического района останутся без горячей воды, начиная с сегодня, 13 июня, по 27 июня. О начале третьей стадии отключения горячего водоснабжения сайту «Первый областной» рассказали в администрации Челябинска.

Полный список домов, которые попадают под отключение горячей воды с 13 по 27 июня:

— 60 лет Октября, 18а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56
— Байкальская, 26, 35, 42, 46, 48
— Балканская, 1
— Бородинская, 14
— Б. Хмельницкого, 10, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 42
— Вахтангова, 2, 3, 7
— Гастелло, 4/6, 8
— Дегтярева, 4а, 5, 8, 27, 32, 39, 50, 56б, 68а, 72
— Дружбы, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 21, 23, 27
— Жукова, 1, 1а, 3, 25, 33, 37, 37а, 38, 40
— Коркинская, 3, 5
— Краснооктябрьская, 16, 20, 20а, 26
— Липецкая, 3, 26, 29
— Мира, 1, 4, 5, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 25, 25а, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 63а, 100а, 102
— Обухова, 8
— Первого спутника, 1, 31
— Приборостроителей, 1, 1а, 3а, 8, 8а, 16а, 22
— Румянцева, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 28, 28б, 33
— Социалистическая, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 36а, 44, 48, 50, 56, 64
— Сталеваров, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 36а, 37, 56, 58, 60, 66
— Сурикова, 1
— Трудовая, 18
— Шоссе Металлургов, 37а, 39б, 78а, 80а, 84
— Электростальская, 1, 2, 15, 17, 23, 39, 47

Напомним, что с 4 июня в Челябинске продолжается второй этап опрессовки, в ходе которого горячую воду отключили в 1246 домах, 72 детских садах и 30 лечебных учреждениях во всех районах города, кроме Металлургического и Советского. Он должен завершиться 18-го июня.

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