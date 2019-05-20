/ Администрации Челябинска и Златоуста ждут увольнения за неубранный мусор

Если города не исправятся к вечеру, Алексей Текслер пообещал принять кадровые решения.

Глава Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что за невыполнением задачи о вывозе мусора будут следовать кадровые решения. О том, что мусор после субботников должен быть вывезен, Алексей Текслер напомнил во время совещания с главами муниципалитетов. Практически все справились с задачей.

На аппаратном совещании сегодня я поднял вопрос о вывозе мусора. Почти все районы и муниципалитеты с задачей собрать мусор справились. Выполнение 99,9%. По информации, которую я получил утром, остались вопросы в Челябинске и Златоусте. Я поставил поручение проверить эту информацию методом честного контроля. — подчеркнул Алексей Текслер.

По результатам проверки, если кто-то не справился с задачей, глава региона намерен принимать кадровые решения.