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/ Администрации Челябинска и Златоуста ждут увольнения за неубранный мусор

Администрации Челябинска и Златоуста ждут увольнения за неубранный мусор

Если города не исправятся к вечеру, Алексей Текслер пообещал принять кадровые решения.
сегодня в 18:16
  |  Общество

Глава Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что за невыполнением задачи о вывозе мусора будут следовать кадровые решения. О том, что мусор после субботников должен быть вывезен, Алексей Текслер напомнил во время совещания с главами муниципалитетов. Практически все справились с задачей.

На аппаратном совещании сегодня я поднял вопрос о вывозе мусора. Почти все районы и муниципалитеты с задачей собрать мусор справились. Выполнение 99,9%. По информации, которую я получил утром, остались вопросы в Челябинске и Златоусте. Я поставил поручение проверить эту информацию методом честного контроля. — подчеркнул Алексей Текслер.

По результатам проверки, если кто-то не справился с задачей, глава региона намерен принимать кадровые решения.

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Комментарии

Валерий
21:53, 20.05.2019
Ленинский, Батумская, мешки лежат уже месяц ,какие там99 процентов

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