Несколько пешеходов пострадали во время дорожно-транспортных происшествий в Челябинске

Их доставили в больницы.

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В Челябинске за прошедший вторник, 9 мая, в городские больницы были госпитализированы сразу несколько горожан, получивших травмы во время дорожных аварий.

Одно из ДТП было зафиксировано в Ленинском районе, возле дома № 30 на улице Шота Руставели, в 19:00.

«45-летняя женщина, управляющая машиной марки „Киа“, совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Пожилая женщина, переходившая дорогу, была доставлена в больницу с телесными повреждениями.

Еще одно ДТП произошло вчера днем в Металлургическом районе Челябинска. Молодой челябинец пытался перейти дорогу на улице Богдана Хмельницкого, но водитель на «Форде» сбил 20-летнего парня на пешеходном переходе. Пешехода госпитализировали в медучреждение.

Сотрудниками ГИБДД проводится расследование и выяснение обстоятельств данных происшествий.