«Активную помощь оказывали соседи»: подробности ночного пожара на Увильдах

Возгорание сначала пытались потушить своими силами.

Послушать 00:00

Стали известны подробности тушения пожара, произошедшего в ночь на 9 июня на берегу озера Увильды. СНТ «Ветеран-1», где праздник обернулся ЧП, находится в 20 км от ближайшей пожарной части. Поэтому к тому моменту, как прибыли первые расчеты, очевидцы и соседи сами начали пытаться тушить пламя.

Полностью в огне были две бани, под угрозой были соседние участки, еще одна баня. Люди уже вышли на улицу, поэтому им ничего не угрожало.

«Огнеборцы оперативно провели боевое развертывание и приступили к тушению. К месту происшествия были стянуты шесть единиц пожарной техники. Активную помощь оказывали соседи и свидетели ЧП. Больше двух часов длился бой с огненной стихией, прежде чем удалось локализовать и ликвидировать открытое горение», — рассказали в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

В результате пожара полностью выгорели две бани и два дома, повреждена стена еще одной парной. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются специалистами.

Напомним, пожар произошел во время празднования Дня рождения. По словам очевидцев, отдыхающие запустили фейерверки, после которых началось возгорание. После случившегося организовали доследственную проверку.