Возле Увильдов продолжается снос заборов

Было убрано ограждение рядом с одноимённым санаторием.

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На Увильдах продолжается снос заборов. Незаконные ограждения, которые ограничивают доступ к памятнику природу, убирают по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.



«Сегодня был снесен забор из бетонных блоков и проволоки „Егозы“ рядом с санаторием „Увильды“, на установку которого жаловались местные жители. Также были открыты все проходы к озеру в этом месте. Теперь здесь обеспечен свободный доступ к воде»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе правительства региона.

По поручению главы региона разработан совместный план минэкологии, прокуратуры и администрации Аргаяшского района, ОГУ ООПТ. Его задача — проведение совместных рейдов по выявлению нарушителей и дальнейшей ликвидации заборов.

Отметим, что суды по данной ситуации идут с июля 2018 года. В прошлом мае Аргаяшский районный суд постановил демонтировать ограждение в пределах 20-метровой береговой полосы. Собственники обжаловали решение суда, в итоге акт вступил в силу только 13 февраля 2020 года. В их отношении были составлены административные протоколы о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Этой осенью физические лица были признаны виновными, каждому был назначен штраф в размере трех тысяч рублей.