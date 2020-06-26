На озере Увильды убрали заборы

После вмешательства прокуратуры на пляже вновь могут отдыхать все желающие.

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В результате прокурорских мер восстановлен свободный доступ к озеру Увильды. На «Коровьем пляже» во вторник, 23 июня, демонтировали 2, 3 км забора.

Суды по данной ситуации тянулись с июля 2018 года. В мае прошлого года Аргаяшский районный суд постановил демонтировать металлическое ограждение в пределах 20-метровой береговой полосы. Собственники участка обжаловали решение суда, акт вступил в силу только 13 февраля 2020 года. В отношении них были составлены административные протоколы о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Этой осенью физические лица были признаны виновными, каждому был назначен штраф в размере трех тысяч рублей.

«По результатам рассмотрения жалобы судом апелляционной инстанции 9 декабря 2019 года постановление мирового судьи изменено, назначена конфискация орудия совершения административного правонарушения — ограждения. Судебный акт вступил в законную силу 4 февраля 2020 года. В этот же день возбуждены исполнительные производства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В июне это года зампрокурора области внес представление руководителю Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях. Причиной стало непринятие мер по демонтажу ограждения. Позже ответственную за демонтаж организацию сменили, после чего ограждение удалось демонтировать.