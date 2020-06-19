Алексей Текслер предложил сделать общественный пляж на Увильдах

Глава региона высказал мысль в ходе визита в Аргаяшский район.

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На Увильдах должен появиться общественный пляж и зона отдыха. Такую точку зрения сегодня, 19 июня, в ходе визита в Аргаяшский район высказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



Глава региона проинспектировал демонтаж забора вокруг территории озера. Алексей Текслер отметил, что Увильды известны как место отдыха, однако большое количество ограждений не приносит пользы. Губернатор высказал свою точку зрения о том, какой должна быть территория вокруг озера.

«На мой взгляд, эту землю нужно вернуть и сделать из этого места общественный пляж и зону отдыха для людей. Такую задачу себе поставим. Это нужно сделать обязательно. В советское время здесь не было никаких заборов, к этому нужно вернуться. Я думаю, люди это отметят»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Добиться демонтажа части заборов удалось только через суд, несмотря на то, что по российскому законодательству к озеру должен быть свободный доступ. Сейчас ограждения убирает собственник. Отметим, что памятник природы озеро Увильды относится к особо охраняемым природным территориям регионального значения.