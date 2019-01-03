/ Аэрофлот организует бесплатный перелет в Магнитогорск

Из Москвы и обратно можно будет долететь родственникам пострадавших.

Ближайшие родственники пострадавших при трагедии в Магнитогорске смогут воспользоваться акцией Аэрофлота и бесплатно долететь к родным. В список тех, кто может полететь входят: супруги, родители, дети, родные братья и сестры тех, кого коснулась трагедия. Начало акции назначено на 4 января.

Получить подробную информацию, в том числе о расписании рейсов и необходимых для оформления перевозки документах, а также забронировать авиабилеты можно на сайте авиакомпании, в офисах продаж и контакт-центре Аэрофлота по телефонам +7 (495) 223−5555 (Москва), 8 (800) 444−5555 (Россия). Продажа билетов будет осуществляться в офисах собственных продаж Аэрофлота. — сообщает пресс-служба компании.

Улететь можно будет на свободных местах постоянных рейсов из Шереметьево и обратно.