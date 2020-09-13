«Аэробус» авиакомпании S7 экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за отказа двигателя

Борт должен был лететь в Москву из аэропорта «Кольцово».

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На Урале аварийную посадку совершил рейс, летевший в Москву. Борт авиакомпании S7 Аэробус A319-114 вылетел из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге, однако, спустя несколько минут, вернулся. Информацию об этом сайту «Первый областной» подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.



«Рейс S7-1174 Екатеринбург — Москва вскоре после вылета вернулся в аэропорт Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт „Кольцово“ работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Отметим, что по данным СМИ, причиной экстренной посадки борта авиакомпании S7 стал отказ двигателя. Посадку самолёт совершил после того, как экипаж выработал всё топливо. Данные подтверждаются сервисом Flightradar24 на котором видно, как Аэробус A319-114 сразу после вылета кружит вблизи «Кольцово», а затем садится обратно.





Аэробус A319-114 регулярно летает из Екатеринбурга в Москву. Последний полёт борт совершил в субботу, 12 сентября, приземлившись в аэропорту «Домодедово».