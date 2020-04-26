Очередной самолёт с туристами приземлится сегодня в Екатеринбурге

Из ОАЭ вернутся свыше двух десятков южноуральцев.

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Сегодня, 26 апреля, в международный аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге Свердловской области ожидается прибытие чартерного рейса из Объединенных Арабских Эмиратов, на борту которого находятся и пассажиры из Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Известно, что самолёт должен приземлиться около 23:00 по местному времени. Всех прибывших, в числе которых 21 южноуралец, по уже установленным алгоритмам работы с прилетающими из-за рубежа встретят бригады Минздрава и Роспотребнадзора Челябинской области, осмотрят медики прямо в аэропорту и отправят в обсерватор.

«Прибывшие будут размещены в санатории „Сосновая горка“ на берегу озера Еловое сроком на 14 дней. До места назначения их будет сопровождать ГИБДД области»,— сообщили в правительстве.

Напомним, ранее в екатеринбургском аэропорту приземлились туристы из Таиланда. Их также встретили сотрудники Минздрава и Роспотребнадзора, а затем прибывших, в числе которых были и южноуральцы, отправили в обсерватор на 14 дней. Отметим, что за состоянием всех самоизолированных пристально следят медики.