/ Экс-полицейского, который выманивал деньги, арестовали в Челябинской области

﻿Мужчину уличили в мошенничестве.

Экс-полицейский в Челябинской области обещал покровительство местному предпринимателю, хотя не обладал необходимыми полномочиями. Он убедил бизнесмена передать ему 300 тысяч рублей за то, что тот сможет избежать уголовного преследования за финансовое преступление.

Посредников задержали при передаче денег. Бывшего правоохранителя арестовали, ему предъявлено обвинение по статье «мошенничество».

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Обвиняемого заключили под стражу по ходатайству следствия. Расследование уголовного дела продолжается.