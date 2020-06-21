Настоящие мужчины: пожарные построили детскую площадку в Кыштымском районе

Старый игровой уголок представлял опасность для детей.

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Не только на пожарах спасают жизни южноуральские огнеборцы. Совсем недавно в посёлке Тайгинка в Кыштымском районе Челябинской области сотрудники пожарной части № 118 предотвратили возможное ЧП, превратив аварийную детскую площадку в новое, а главное безопасное место для игр. Подробнее об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по Челябинской области.

Всё началось с того, что местные жители выложили в социальные сети тревожные фотографии местной площадки, на которой был запечатлён аварийный турник от качели, и пожаловались, что детям даже поиграть негде в летние каникулы. А тут ещё и травмироваться можно.

«Огнеборцы Областной противопожарной службы не смогли остаться в стороне и, конечно же, пришли на помощь. Они спилили оставшиеся элементы старой качели и обменяли их на новые цепи. Местный предприниматель помог приобрести новые деревянные доски, которые прикрепили к цепям»,— рассказали в ведомстве.

Таким образом, силами сотрудников МЧС у детей, проживающих в Тайгинке, появились не только новые и безопасные качели, но и песочница, и скамейка. Новую детскую площадку покрасили в пожарный цвет — красный, а в песочницу совсем скоро привезут чистый песок.