Эксперт рассказала, кто может получать сразу две пенсии

В большинстве случаев получать одновременно две выплаты могут военнослужащие и их родственники.

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Получение сразу двух пенсий — возможно ли это? Оказывается, да. Адвокат бюро «Мусаев и партнёры» Надежда Ермолаева рассказала изданию «Прайм» о том, что возможность одновременного получения двух пенсий предусмотрена законодательством.

Так, претендовать на получение и страховой пенсии по старости, и пенсии по инвалидности могут военнослужащие, получившие инвалидность вследствие военной травмы. Две пенсии имеют право получать ветераны Великой Отечественной войны и лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Получать пенсию по старости и по потере кормильца или инвалидности могут родители военнослужащих, погибших на службе или умерших из-за травмы, полученной на войне. На эти же выплаты претендуют и их вдовы, при условии, если они не вступили в новый брак.

«Аналогичные правила действуют в отношении нетрудоспособных членов семьи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также членов семей погибших летчиков-космонавтов. Важно помнить, что Закон „О государственном пенсионном обеспечении“ предусматривает специальные правила назначения пенсий для каждой из этих категорий»,— сообщила Надежда Ермолаева.

Также она отметила, что на практике нередко возникают вопросы о получении трудовых пенсий и пенсий по выслуге лет или инвалидности у военнослужащих. Однако такие ситуации законом не рассматриваются.