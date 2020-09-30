Из-за тумана в Челябинске не смогли приземлиться девять рейсов

Ещё два самолёта не могут вылететь в Москву.

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Сегодня утром Челябинск объял густой туман, из-за чего несколько самолётов не смогли вылететь из города. Задержаны и несколько прибывающих в Челябинск рейсов. По данным пресс-службы аэропорта, сейчас самолёты находятся на запасном аэродроме в Екатеринбурге.

На данный момент из Челябинска не могут вылететь два самолёта, оба должны были отправиться в Москву ещё в 7:05. Предварительное время вылета сдвинули на 4 часа — на 11:10.

Такая же ситуация и с рейсами, прибывающими в Челябинск из других городов. Из-за густого тумана, который только-только начал рассеиваться, рейсы не смогли приземлиться, и сотрудники челябинского аэропорта отправили их в соседний Екатеринбург.

«Задерживаются рейсы из Симферополя, Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Ростова-на-Дону. Всего девять рейсов. Задержка составляет от полутора до пяти часов»,— сообщается на сайте аэропорта.

Действительно, рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы и Волгограда должны были прибыть в Челябинск ещё в пять утра, однако на данный момент предположительное время прибытия — десять часов утра. Ещё два рейса из Санкт-Петербурга вместо семи утра должны прибыть в Челябинск около девяти часов.

Отметим, густые туманы синоптики прогнозируют уже несколько дней подряд. А всё из-за резких перепадов температур: ночью в Челябинской области столбики термометров опускаются до −5 градусов, а днём воздух прогревается до +20 градусов.