Из-за погоды у челябинцев может ухудшиться состояние

Резкое колебание атмосферного давления может сказаться на здоровье.

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Жители Челябинска могут почувствовать ухудшение состояния на этой неделе из-за резких колебаний атмосферного давления. Специалисты назвали такое явление барической «пилой».

Как поясняют специалисты, такое явление редкое, но из-за него могут пострадать люди, которые раньше никак не реагировали на изменение погоды.

«Планируется очень низкое давление 730-729 мм рт. ст. При таком давлении уменьшается порция кислорода, она становится ниже нормы. Это грозит отдышкой, особенно у пожилых людей. Также отеком тканей и сонливым состоянием», — рассказала Екатерина Пестрякова, метеоролог.

Чтобы избежать плохого самочувствия специалисты советуют заниматься активным отдыхом.

«Необходимы ежедневные аэробные нагрузки: прогулки на свежем воздухе, занятие лечебной физкультурой. Также необходимо принимать препараты либо витамины», — рассказала Анастасия Шамина, невролог.

В неблагоприятные дни специалисты советуют по возможности находиться дома и отдыхать. Дополнительная нагрузка может сказаться на здоровье организма. По прогнозам, возвращение атмосферного давления к норме начнется с понедельника.