Ветром снесло остановку в Магнитогорске

Стихия бушевала сегодня по всей Челябинской области.

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Сегодня непогода наносила разрушения во всем регимоне. В Магнитогорске сильный ветер срывал вывески с магазинов, отрывал покрытия со стен и крыш и даже перевернул целый остановочный комплекс. Остановка упала на пересечении улиц 50-лет Магнитке и Жукова, к счастью, в этот момент она была пуста, а рядом не находилось людей. Позже конструкцию погрузили на эвакуатор и увезли.

«Вот за такой „полет“ остановочного комплекса, сразу привлечь, кто ответственные были за установку, и кто подписи ставил за соответствие», — возмущаются в сети горожане.

В одном из районов города вывеска магазина упала прямо на проезжавший мимо автомобиль. Магнитогорцы рассказывали, что есть пострадавшие и среди людей.

«На остановке доменщиков здоровая ветка упала и ударила ребенка по голове. Его отнесли на станцию скорой помощи. О фотографии не думал», — рассказал Федор Сергеев, житель Магнитогорска.

Жители также рассказывали про летающие теплицы, унесенный ветром шифер и поваленные деревья.