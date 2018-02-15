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/ 9-летний ребенок попал под колеса отечественной легковушки

9-летний ребенок попал под колеса отечественной легковушки

Мальчик переходил дорогу в Миассе.
сегодня в 15:30
  |  Происшествия

58-летний водитель на автомобиле «Лада Гранта» сбил 9-летнего ребенка. ДТП произошло накануне, 14 февраля, в 17:40 на объездной дороге Тургоякского шоссе.

Напротив дома 45 по ул. Севастопольская, водитель 1959 г.р., управляя автомобилем Лада 219070, на регулируемом перекрестке, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2008 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» инспектор ГИБДД Миасса Дарья Лунева.

Известно, что ребенок переходил проезжую часть в разрешенном месте. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

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