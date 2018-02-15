/ Движение на трассе М-5 после ДТП с тремя грузовиками восстановлено

Автовоз остается в кювете до благоприятного времени для его эвакуации.

Последствия крупной аварии на федеральной трассе М-5 ликвидированы, разбитые большегрузы не затрудняют движение. Как сообщили в Управлении автомобильных дорог, автовоз остается в кювете. Его уберут в более подходящее время.



Движение на участке осуществляется в полную пропускную способность. Все последствия ДТП ликвидированы, за исключением большегрузного автомобиля «МАН», который будет отбуксирован из кювета по мере возможности. В таком положении он движению по федеральной дороге не мешает. Для его эвакуации будет выбрано время с наименьшей загруженностью дороги, когда будет подготовлен полный комплект спецтехники. — сообщили сайту «Первый областной» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».



Напомним, накануне, 14 февраля, автовоз разбился на федеральной трассе М-5 в Челябинской области. Два грузовика столкнулись на дороге, после чего от одного из них отсоединился прицеп с иномарками и врезался в третий грузовик.

