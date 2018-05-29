/ 35-летнего мужчину с абстрактной татуировкой разыскивают на Южном Урале

Волонтеры помогают в поисках.

Волонтеры объявили о розыске 35-летнего жителя Челябинска. Мужчина ушел из дома почти два месяца назад и до сих пор не вернулся. Родные не владеют информацией о его местонахождении, поэтому обратились за сторонней помощью.

7 апреля 2018 года ушел из дома № 14 по улице Академика Королева в Челябинске и по настоящее время его местоположение неизвестно. — рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-Спас».

Приметы пропавшего: плотное телосложение, рост 170−172 сантиметра, короткие черные волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в черную куртку, темные спортивные штаны и серые кроссовки. Также родные пропавшего сообщили об особой примете. На левой руке от кисти до локтя у мужчины есть татуировка в виде абстракции.

Всех, кто владеет информацией о местоположении пропавшего, просят обращаться по телефонам 89 514 551 317 или 89 000 955 267.



