В Челябинске устанавливают обстоятельства смерти 18-летнего жителя поселка Першино, который выпал с балкона шестого этажа. Свидетелями происшествия стали жители домов по улице Кавказской и Аральской.
«Реанимация и полиция уже приехали. До детской площадки 5 метров... Что за день сегодня?», — написал один из пользователей социальной сети.
По словам знакомых погибшего, у парня недавно появился ребенок, а также, что он собирался пойти в армию. Пользователи социальных сетей выражают свои соболезнования в комментариях.
«Такого мальчишку потеряли. Это был ангел. Соболезную родителям, жене и маленькому сыну. Женя, ты так рано ушёл. А какие планы были. Как жить хотел», — пишут пользователи в комментариях сообщества «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «Вконтакте».
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт происшествия подтвердили, а также сообщили, что предсмертной записки не обнаружено.
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