В Челябинске погиб молодой отец

Трагическое событие произошло в Металлургическом районе.

В Челябинске устанавливают обстоятельства смерти 18-летнего жителя поселка Першино, который выпал с балкона шестого этажа. Свидетелями происшествия стали жители домов по улице Кавказской и Аральской.



«Реанимация и полиция уже приехали. До детской площадки 5 метров... Что за день сегодня?», — написал один из пользователей социальной сети.



По словам знакомых погибшего, у парня недавно появился ребенок, а также, что он собирался пойти в армию. Пользователи социальных сетей выражают свои соболезнования в комментариях.



«Такого мальчишку потеряли. Это был ангел. Соболезную родителям, жене и маленькому сыну. Женя, ты так рано ушёл. А какие планы были. Как жить хотел», — пишут пользователи в комментариях сообщества «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «Вконтакте».



В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт происшествия подтвердили, а также сообщили, что предсмертной записки не обнаружено.