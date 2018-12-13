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/ Тысячи литров алкоголя и килограммы сигарет изъяли миасские полицейские

Тысячи литров алкоголя и килограммы сигарет изъяли миасские полицейские

А еще задержали двух людей, которые эти самые товары сбывали.
сегодня в 16:39
  |  Происшествия

Свыше 6000 бутылок алкоголя, более 1000 единиц табачной продукции и 500 литров спирта изъяли полицейские в Миассе. Работа проводилась в ходе розыскных мероприятий сотрудниками Управления Уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области совместно с сотрудниками ФСБ Миасса и ОМОН внутренней национальной гвардии.

Изъятый алкоголь направлен на экспертизу. Задержаны житель Свердловской области, 1981 года рождения, и местная жительница, 1967 года рождения, которые осуществляли незаконный сбыт спиртосодержащего продукта, подлежащего обязательной маркировке акцизными марками. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 171.1 часть 6 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальный срок наказания предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. В настоящий момент в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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