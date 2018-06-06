Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.98 +0.05 72.51 +0.07
Челябинск
сейчас
 
+28 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Автобусные маршруты и бесплатную автостоянку обеспечат гостям и участникам Бажовского фестиваля

Автобусные маршруты и бесплатную автостоянку обеспечат гостям и участникам Бажовского фестиваля

До мероприятия остается меньше месяца.
сегодня в 13:30
  |  Общество

В конце июня в Челябинскую область снова съедутся мастера и почитатели прикладного творчества со всей России. В Пластовском районе пройдет Бажовский фестиваль. Организаторы обещают: добраться будет легко. Уже проработаны 9 маршрутов, в том числе автобусных, а возле площадки фестиваля появятся парковочные места. Плату за оставление там автомобиля взимать не будут. Места хватит всем, хотя организаторы уже говорят о 5 тысячах участников и 20 тысячах гостей.

Наш фестиваль становится по-настоящему международным. В прошлом году Бажовку посетила чешская делегация, в этом году мы ждем гостей из Австрии в составе 45 человек. Это два творческих фольклорно-танцевальных коллектива, а также два мастера — мастер резьбы по кости и мастер резьбы по дереву. Нас ждет не просто выступление в том виде, как мы привыкли видеть — это будет некое постановочное зрелищное действо. Помимо этого, австрийцы готовят для всех нас большой сюрприз — настоящее кулинарное шоу, на котором по особым народным рецептам будут выпекать хлеб и угощать всех желающих. — рассказала директор Челябинского государственного центра народного творчества Оксана Громова.

Напомним, Бажовский фестиваль состоится 22−24 июня.

Происшествия
Пассажирский автобус смял в «гармошку» грузовую Газель
26.05.2018
Пассажирский автобус смял в «гармошку» грузовую Газель
Происшествия
Автобус насмерть сбил 6-летнего велосипедиста в селе Саткинского района
  
24.05.2018
Автобус насмерть сбил 6-летнего велосипедиста в селе Саткинского района
Общество
Водители автобусов в Челябинской области поборются за звание лучшего
17.05.2018
Водители автобусов в Челябинской области поборются за звание лучшего
Общество
Автобусы и троллейбусы будут ездить по отдельной полосе в Челябинске
17.05.2018
Автобусы и троллейбусы будут ездить по отдельной полосе в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинцы выбирают такси для поездок в торговые комплексы, вокзал и аэропорт
сегодня в 16:57
Челябинцы выбирают такси для поездок в торговые комплексы, вокзал и аэропорт
Общество
Владимиру Путину отправили обращения из Челябинской области
  
сегодня в 16:35
Владимиру Путину отправили обращения из Челябинской области
Общество
84 маленьких участника гонки покорили Тургояк
сегодня в 16:31
84 маленьких участника гонки покорили Тургояк
Общество
Работу 10 управляющих компаний Челябинска признали худшей
сегодня в 16:12
Работу 10 управляющих компаний Челябинска признали худшей
Общество
Родители южноуральских школьников возмущены «новшествами» с раздеванием на ЕГЭ
сегодня в 15:18
Родители южноуральских школьников возмущены «новшествами» с раздеванием на ЕГЭ
Происшествия
На челябинских пенсионеров нападали в подъездах
сегодня в 15:11
На челябинских пенсионеров нападали в подъездах
Общество
Пожарная сигнализация в крупном челябинском ТРЦ оказалась неисправна
сегодня в 15:05
Пожарная сигнализация в крупном челябинском ТРЦ оказалась неисправна
Общество
Конкурс на благоустройство главного фонтана Копейска не состоялся
сегодня в 14:50
Конкурс на благоустройство главного фонтана Копейска не состоялся
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6