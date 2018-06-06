/ Автобусные маршруты и бесплатную автостоянку обеспечат гостям и участникам Бажовского фестиваля

До мероприятия остается меньше месяца.

В конце июня в Челябинскую область снова съедутся мастера и почитатели прикладного творчества со всей России. В Пластовском районе пройдет Бажовский фестиваль. Организаторы обещают: добраться будет легко. Уже проработаны 9 маршрутов, в том числе автобусных, а возле площадки фестиваля появятся парковочные места. Плату за оставление там автомобиля взимать не будут. Места хватит всем, хотя организаторы уже говорят о 5 тысячах участников и 20 тысячах гостей.

Наш фестиваль становится по-настоящему международным. В прошлом году Бажовку посетила чешская делегация, в этом году мы ждем гостей из Австрии в составе 45 человек. Это два творческих фольклорно-танцевальных коллектива, а также два мастера — мастер резьбы по кости и мастер резьбы по дереву. Нас ждет не просто выступление в том виде, как мы привыкли видеть — это будет некое постановочное зрелищное действо. Помимо этого, австрийцы готовят для всех нас большой сюрприз — настоящее кулинарное шоу, на котором по особым народным рецептам будут выпекать хлеб и угощать всех желающих. — рассказала директор Челябинского государственного центра народного творчества Оксана Громова.

Напомним, Бажовский фестиваль состоится 22−24 июня.